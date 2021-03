Saied a entamé ses entretiens avec les dirigeants libyens

Le président de la République, Kais Saied, a rencontré ce mercredi au début de sa visite en Libye, des responsables du nouveau gouvernement Tripoli, devenant ainsi le premier chef d’État à se rendre dans ce pays déchiré par la guerre, au lendemain de l’arrivée au pouvoir d’une administration provisoire.

Le président Kais Saied a atterri à l’aéroport international Mitiga de la capitale et a été reçu par Mohammad Younes Menfi, chef du Conseil présidentiel libyen, avec lequel ila eu ensuite un entretien Saied a a également rencontré le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah.

Les discussions ont porté sur l’économie et le commerce entre les deux pays, ainsi que sur le soutien de la Tunisie à une voie démocratique en Libye.

La visite, la première pour un dirigeant tunisien depuis 2012, a eu lieu un jour après que le gouvernement intérimaire de la Libye a pris ses fonctions à Tripoli, commençant officiellement un mandat conçu pour se conclure par des élections démocratiques à la fin de cette année dans le pays riche en pétrole.

En novembre, la Tunisie a accueilli les discussions du forum politique libyen désigné par l’ONU, qui a finalement produit une feuille de route désignant le gouvernement intérimaire chargé de diriger la Libye jusqu’aux élections présidentielles et parlementaires du 24 décembre.

Ce gouvernement intérimaire comprend un conseil présidentiel de trois membres dirigé par Menfi et un cabinet dirigé par Dbeibah. Le gouvernement Menfi-Dbeibah a remplacé les administrations rivales basées à l’est et à l’ouest, qui bénéficiaient chacune du soutien de groupes armés et de gouvernements étrangers.