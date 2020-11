Saïed a rencontré Moza

Sheikha Moza bint Nasser, présidente de la Fondation du Qatar et de Silatech, a rencontré lundi le président de la République Kais Saied et la délégation qui l’accompagne dans sa visite à Qatar.

- Publicité-

Au cours de l’entredcvue, ont été discutées des questions d’intérêt commun en matière d’éducation et d’autonomisation des jeunes de même qu’ont été explorées les possibilités de collaboration au sein des projets actuels et futurs de Silatech en Tunisie pour lutter contre le chômage des jeunes et favoriser l’inclusion économique, ptrécise le journal qatari « The Peninsula »