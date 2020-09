Saïed annonce l’aménagement d’un pont à proximité de l’école primaire El Batah à Fernana

Le président de la république, Kais Saïed, a annoncé mardi que le ministère de la défense nationale se chargera de l’aménagement d’un pont à proximité de l’école primaire El Batah dans la délégation de Fernana (gouvernorat de Jendouba) pour permettre aux élèves de traverser l’oued situé près de l’école, en toute sécurité.

Lors de sa visite effectuée sur les lieux, où l’élève Maha Gadhgadhi a été emportée par les eaux en novembre 2019, Saïed a aussi annoncé que la présidence de la république se chargera de l’acquisition de toute la fourniture scolaire pour les 350 élèves de l’école (du préparatoire jusqu’à la 6ème année), a souligné un communiqué publié par la présidence de la république.

Le chef de l’Etat a visité toutes les salles de classe de cette école baptisée au nom de Maha Gadhgadhi et a pris connaissance des préoccupations des élèves et du cadre éducatif. Il a, à cette occasion, constaté le manque d’enseignants et les mauvaises conditions sociales et sanitaires.

Il a, en outre, discuté avec les habitants de cette région frontalière qui ont déploré l’absence de transport scolaire et la détérioration de l’infrastructure ainsi que l’absence d’eau potable et la hausse du taux de chômage.

Saïed s’est montré compréhensif et a souligné que tous les habitants ont droit à une vie digne et doivent avoir accès à toutes les commodités de la vie.

Il s’est, ensuite, rendu au poste de garde-frontières de Halima relevant du district de Fernana à Tabarka où il s’est enquis des conditions de travail des agents et cadres et a loué leurs efforts dans la protection du pays de tous les dangers.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a visité la famille de la défunte Maha Gadhgadhi et a souligné, à cette occasion, la nécessité de fournir les aides à tous ceux qui les méritent.