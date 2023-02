Saied appelle à des mesures urgentes pour juguler l’afflux massif de migrants subsahariens

Le président de la République Kais Saied a présidé, mardi après-midi au Palais de Carthage, une réunion du Conseil National de Sécurité consacrée aux mesures urgentes qui doivent être prises pour faire face au phénomène de l’afflux massif d’irréguliers migrants d’Afrique sub-saharienne vers la Tunisie.

Le chef de l’Etat a jugé « anormale » cette situation, évoquant une « volonté criminelle manifestée depuis le début de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie » accusant des « parties d’avoir reçu d’énormes sommes d’argent après 2011 aux fins de l’établissement de migrants irréguliers d’Afrique subsaharienne en Tunisie, et indiquant que « ces vagues successives de migration irrégulière ont pour but non déclaré de considérer la Tunisie comme un pays purement africain sans affiliation aux nations arabes et islamiques ».

Le président de la République a déclaré que la Tunisie est fière de son appartenance à l’Afrique, ayant été l’un des pays fondateurs de l’Organisation de l’unité africaine et ayant soutenu de nombreux peuples dans leur lutte pour la libération et l’indépendance. La Tunisie appelle également à ce que l’Afrique soit aux Africains afin que les guerres et les famines que les peuples africains ont subies pendant des décennies prennent fin.

Le président de la République a souligné la nécessité de mettre rapidement un terme à ce phénomène, d’autant plus que les hordes d’immigrants irréguliers en provenance d’Afrique subsaharienne se poursuivent, avec leur cortège de violences, de crimes et d’agissements inacceptables, qualifiés, plus est, par la loi d’actes criminels. .

Le chef de l’Etat a appelé à œuvrer sur tous les plans, diplomatique, sécuritaire et militaire, à appliquer avec fermeté la loi relative au statut des étrangers en Tunisie, et au franchissement illégal des frontières.

Le président de la République a estimé que celui qui est à l’origine de ce phénomène est un trafiquant d’êtres humains tout en s’employant, dans le même temps, à passer pour un défenseur des droits de l’homme.