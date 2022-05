Saïed confère avec Bouden sur la situation économique et sociale dans le pays

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, vendredi, à Carthage, la Cheffe du gouvernement Najla Bouden.

L’entretien a porté sur la situation économique et sociale dans le pays, le suivi de l’action gouvernementale et la coordination entre la présidence de la République et la présidence du gouvernement, indique un communiqué de Carthage.

Le chef de l’Etat avait abordé avec la Cheffe du gouvernement mercredi et jeudi la situation économique et sociale, notamment des dossiers relatifs à la finance publique et l’impératif de trouver les équilibres nécessaires, avait-on indiqué de même source.