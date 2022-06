Saied en tête des intentions de vote

Le président de la République, Kaïs Saïed demeure en tête des intentions de vote pour la présidentielle avec gratifié du score de 70%, selon le dernier sondage Emrhod Consulting dont les résultats ont été rendus publics sur Ettassia tv.

Le chef de l’Etat est suivi par Abir Moussi qui ne récolte que 8% des intentions. Elle est talonnée par Safi Said et Fadhel Abdelkefi qui récoltent respectivement 3 et 2% des intentions de vote.

Selon le même sondage Emrhod Consulting, 26 % des Tunisiens sont satisfaits du rendement de Najla Bouden.