Saied interpellé sur le sort des députés privés d’indemnité parlementaire

La ci-devant députée Sihem Chriki a demandé, vendredi, au président de la République, Kais Saied, de fournir des explications sur la situation de ses pairs, privés comme elle d’indemnité parlementaire en l’absence d’une décision portant dissolution du l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Citée par Acharaa al-Magharibi, elle a souligné que le gel de l’activité de l’élu signifie l’interdiction de retrouver ses fonctions et ses activités antérieures, se demandant quel sort sera réservé au député désireux de démissionner et si la démission lui est imposée ou est un limogeage déguisé.

« Non à l’affamement, non à la confiscation de la volonté, non aux choix imposés », a-t-elle conclu.