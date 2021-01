Saïed persiste et signe, pour neuf minutes de plus

C’est un document fuité de l’ARP et que nous avons pu confirmer avec un Député. Ledit document, est une lettre de la présidence de la République et signé de sa main, envoyée le 27 janvier 2021 à la présidence de l’ARP. Dedans, le chef de l’Etat lui-même demande à l’ARP de corriger l’heure de fin de la séance de vote de confiance pour les ministres de Hichem Mechichi « car la plénière a été levée neuf minutes après minuit». Comprenez donc, que Kais Saïed voudrait que la lettre porte la date et l’heure du mercredi 27 janvier à 0heures 09 minutes, et non le mardi 26 janvier 2020. Pourquoi cette méticulosité à la minute près ? Cela a-t-il lien avec le délai de prestation de serment ?

Dans la même lettre, le chef de l’Etat revient sur la question « la constitutionnalité » du remaniement, en rappelant au président de l’ARP que le règlement intérieur de l’ARP qui stipule que le vote du remaniement partiel doit se passer devant l’ARP, n’est pas une loi et ne peut donc en faire office et être appliqué en tant que loi, et réfute donc que le remaniement soit régulier. Et donc, que le vote pour les nouveaux ministres était contraire à la loi.