Saied reçoit la ministre libyenne des Affaires étrangères

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, vendredi 10 juin 2022, au palais de Carthage,Najla Mangouch ministre libyenne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Au cours de cette rencontre, le chef de l’Etat a rappelé la position ferme de la Tunisie sur la situation en Libye, qui repose sur le soutien à une solution libyo-libyenne pacifique loin des ingérences étrangères et l’adhésion à l’unité de ce pays, notant que la sécurité et la stabilité de La Libye font partie de la sécurité et de la stabilité de la Tunisie.

Le président de la République a également souligné que la Tunisie rejette toute tentative de division de la Libye, et a réitéré la disponibilité constante de la Tunisie à se tenir aux côtés des frères libyens pour soutenir leurs efforts en vue de parvenir à un règlement politique qui permettrait au peuple libyen frère de se consacrer au développement et aux efforts de reconstruction.

Le président de la République a indiqué que la Tunisie respecte les choix du peuple libyen, et est convaincue qu’il dispose de toutes les capacités qui lui permettraient de réussir à sortir de cette situation délicate qu’il traverse malgré la conjoncture régionale et internationale difficile et la gravité et la multiplicité des défis présentés.

Pour sa part, Najla Al-Mangouch a fait un exposé sur les derniers développements en Libye, et les efforts déployés pour établir un véritable dialogue inclusif qui ouvrirait la voie aux prochaines étapes politiques et protégerait la Libye des dangers de la division et des ingérences extérieures. .

Elle a également exprimé la gratitude de la Libye pour la position ferme de la Tunisie et son rôle actif dans la promotion d’un règlement pacifique, incarnant les relations fraternelles sincères existantes entre les deux pays et les valeurs civilisationnelles et historiques communes entre les deux peuples frères, selon un communiqué de la preésidence de la République.