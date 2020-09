Saïed reçoit les lettres d’accréditation de 4 nouveaux ambassadeurs en Tunisie

Une cérémonie a été organisée, jeudi, au palais de Carthage, au cours de laquelle le président de la République Kaïs Saïed a reçu les lettres d’accréditation de nouveaux ambassadeurs de pays frères et amis en Tunisie.

Il s’agit de MM:

– Yahya Ben Moussa Ben Issa Al Bakri, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sultanat d’Oman,

– Moses Siphosezwe Amos Masango, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Afrique du Sud,

– Peter Prugel, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Fédérale d’Allemagne,

– Simon Pullicino, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Malte,

L’accent a été mis au cours de la cérémonie sur l’importance de promouvoir les relations de coopération entre la Tunisie et ces pays frères et amis de manière servant au mieux leurs intérêts, souligne un communiqué de la présidence de la République.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi.