Saied rejette la dernière offre de soutien budgétaire de l’UE

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, lundi au palais de Carthage, Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Le chef de l’Etat a exprimé sa satisfaction de l’écho positif que la Tunisie commence à trouver dans les enceintes internationales et dans de nombreuses capitales, que ce soit au Nord ou au Sud, grâce à l’adoption de nouvelles approches rompant avec ce qui prévalait en le passé.

Le président de la République a également précisé que le monde entier est témoin de transformations majeures et que la Tunisie, qui adhère aux principes de non-alignement, doit être en phase avec ces transformations et en être un partenaire actif, avec sa voix entendue et ses positions fermes, pour écrire une nouvelle histoire pour l’humanité.

Sur un autre plan, l’entretien a porté sur les relations de la Tunisie avec l’Union européenne, notamment la récente offre faite par l’UE de soutenir le budget de la Tunisie et de lutter contre l’immigration clandestine. Le président de la République a souligné que la Tunisie, qui agrée la coopération, proscrit tout ce qui ressemble à l’aumône ou à la charité. Aussi la Tunisie rejette ce qui a été annoncé ces derniers jours par l’Union européenne, non pas en raison de son montant dérisoire, mais parce que cette proposition enfreint le mémorandum d’accord signé en Tunisie et contredit l’esprit qui a prévalu lors de la Conférence de Rome en juillet dernier, qui était une initiative tuniso-italienne.