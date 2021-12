Saied souhaite prompt rétablissement aux blessés de l’incendie du siège d’Ennahdha

Le président de la République, Kaies Saied, a présidé, jeudi soir, au palais de Carthage, la réunion du Conseil national de sécurité.

- Publicité-

Il a souligné que l’État tunisien est uni et que ses institutions resteront sûres, fortes et fonctionneront conformément à la loi. Il a, également, exhorté les femmes et les hommes tunisiens à ne pas se laisser entraîner par les rumeurs.

Le chef de l’Etat a indiqué, par ailleurs, que la Tunisie, qui possède toutes les capacités, a besoin d’un projet économique et social qui répond aux aspirations du peuple.

Il a affirmé que la Tunisie ne progressera qu’au regard de l’acceptation de l’autre sous l’enseigne d’une concurrence loyale, soulignant que les calculs politiques étroits ne durent pas et que seuls ceux qui passent à l’action et mettent en œuvre un programme sortiront la Tunisie de sa situation actuelle. .

Le chef de l’Etat a également exprimé ses vœux de prompt rétablissement

à tous les blessés de l’incendie survenu jeudi après-midi, et a demandé que la justice suive son cours.

Saied a déclaré que les enquêtes judiciaires suivront leur cours naturel pour découvrir si l’incendie était un acte criminel ou le résultat de l’immolation d’une personne par le feu, ajoutant : « Ce qui est important c’est que la Tunisie d’aujourd’hui doit être sûre et l’État fort par la loi et la justice. »