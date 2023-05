Saisie de 40 tonnes de pastèques et melons importées de Libye

Le directeur régional du commerce de Sidi Bouzid, Mabrouk Abada, a indiqué à Mosaïque FM, lundi 1 mai, que suite à des informations selon lesquelles des personnes vendaient des pastèques et des melons importés de Libye au bord de la route, près de la zone de Gouleb, relevant de la délégation de Régueb, une équipe composée d’éléments des services du commerce et des agents de la garde nationale s’est rendue sur les lieux. L’équipe a pu constater que deux camions chargés de grandes quantités de melons et de pastèques et portant des immatriculations étrangères étaient stationnés au bord de la route tandis que leurs propriétaires vendaient les melons et pastèques à des parties n’ayant pas la qualité de commerçants et en violation flagrante des règlements.

L’équipe d’agents des services du commerce et de la garde nationale a procédé à la saisie effective et provisoire de la marchandise évaluée à 20 tonnes de melons et de pastèques avec la recommandation aux propriétaires d’aller les commercialiser de façon régulière dans les marchés de gros des fruits et légumes.

Une enquête économique a été ouverte à l’encontre de la société importatrice dont le siège se trouve à Ben Guerdane, gouvernorat de Médenine, après la convocation de son gérant légal en vue de l’établissement d’un procès verbal portant sur l’utilisation de moyens détournés en matière de transactions commerciales en vertu du décret numéro 10 de 2020 relatif à des dispositions spéciales tendant à la répression des infractions aux réglementations organisant la concurrence et les prix.