Sanctions américaines contre un groupe israélien d’extrême droite 

Des sanctions directes ont été décrétées par les Etats-Unis contre un groupe israélien d’extrême droite qui a des liens avec le sommet du gouvernement israélien, en particulier le ministre du Secrétariat national, Itamar Ben-Gvir, qui est lié à des organisations non gouvernementales très proches de Tzav 9.

Tzav 9 signifie « Ordre neuf ». Il s’agit d’une référence aux documents d’appel qui sont remis aux réservistes de l’armée israélienne. Cela indique un lien – aussi informel soit-il – avec la sécurité israélienne.

On sait maintenant que Ben-Gvir a ordonné à la police et à l’armée de ne pas contrôler les convois d’aide en provenance de Jordanie et à destination de Gaza. Les fois où « Order Nine » a attaqué ces convois, la police et l’armée ne sont pas intervenues.

Il s’agit donc d’un coup de semonce, si l’on peut dire, de la part de l’administration Biden, qui s’est inquiétée de certaines actions des ministres de droite au sein du gouvernement Netanyahou.

