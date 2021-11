Sans aucun produit d’exploitation, elle fait des bénéfices

C’est une entreprise, un peu spéciale. Elle n’a aucun revenu comptable, ni autre produit d’exploitation, et réalise pourtant des bénéfices. Avec son capital de 3,5 MDT, la société « Arije El Madina » que dirige le trio Mohamed Kamoun, Kmar Fendri et Mourad Fendri à Sfax, a cependant 89.782 DT de charges à la fin de l’exercice 2020. Des charges, en hausse de plus de 33 mille DT en glissement annuel. Elle enregistrait pourtant en 2020, un résultat net bénéficiaire de 55.647 DT, en hausse de presque 37 mille DT en glissement annuel. Passés au peigne fin des experts comptables, les états financiers d’Arije El Madina font apparaître un total bilan de 3.476.373 Dinars et un résultat bénéficiaire de 55.647 Dinars.

