Santé: 80% des décès enregistrés en Tunisie sont dus aux maladies non transmissibles

» 80% des décès enregistrés en Tunisie chaque année sont dus aux maladies non transmissibles, essentiellement les maladies cardiovasculaires, le diabète et les maladies respiratoires « , a souligné Rafla Tej Dallegi, chargée des maladies non transmissibles au cabinet du ministère de la santé.

Lors d’un atelier de travail organisé à Tunis par le ministère de la santé sur l’élaboration d’un plan d’action national multisectoriel de lutte contre les maladies non transmissibles, la responsable a signalé qu’il est possible d’éviter entre 15 et 20 mille décès dus aux maladies non transmissibles par an notamment parmi la population âgée de moins de 65 ans.

Elle a, en outre, indiqué que le plan d’action national vise à mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre les maladies non transmissibles élaborée en partenariat avec les composantes de la société civile depuis 2018.

Rafla Tej Dallegi a ajouté que ce plan d’action sera basé sur la bonne gouvernance, la lutte contre les facteurs de risque, le dépistage précoce et la prise de mesures sectorielles notamment en ce qui concerne le tabagisme outre la promotion d’une alimentation saine et de l’exercice physique.

Elle a également signalé que les mauvaises habitudes alimentaires, le tabagisme, la sédentarité, le manque de suivi médical et le non dépistage précoce sont parmi les facteurs qui renforcent la propagation des maladies non transmissibles connues sous le nom de maladies chroniques.

Selon la même source, le plan d’action national sera adopté lors du troisième atelier de travail sur le dépistage précoce prévu au cours du mois de février prochain.

