Santé publique: Les médecins, médecins dentistes et pharmaciens en grève

Le Syndicat général des médecins, pharmaciens et dentistes de la santé publique, relevant de l’Union générale tunisienne du travail, organisera demain, mardi 25 janvier, une grève en vertu de laquelle toutes les activités médicales, y compris les centres de vaccination, seront suspendues, à l’exception des cas urgents et des opérations de dialyse, a indiqué le secrétaire général adjoint du syndicat, Imad Khlifi

- Publicité-

Khlifi a expliqué dans une déclaration à l’agence TAP que la décision de cette grève est intervenue « en raison du blocage au niveau des négociations avec le ministère de la Santé », notant que le syndicat avait reporté la grève à trois reprises au cours de la période écoulée, sans que l’autorité de tutelle ne répond aux revendications professionnelles du syndicat.

La principale revendication est de trouver une solution à la situation des médecins généralistes après la publication du décret gouvernemental n ° 341 du 10 avril 2019 relatif à la fixation du cadre général du système d’études et des conditions d’obtention des diplômes d’études en médecine, ainsi que la régularisation de la situation des professionnels contractuels et intérimaires et l’amélioration des conditions de travail dans les hôpitaux publics.

Khlifi a déclaré que les négociation qui ont duré plus de deux ans avec l’autorité de tutelle n’ont abouti à aucun résultat concernant la régularisation de la situation des médecins généralistes après la publication du décret gouvernemental n° 341, comprenant le remplacement des médecins généralistes par les médecins de famille sans prévoir de dispositions transitoires qui s’adressent à la situation des médecins généralistes actuels.