Syndicat des médecins : L’ouverture des centres de vaccination est une infraction

Le syndicat général des médecins, des pharmaciens et des médecins dentistes de la santé publique a rappelé mardi que chaque centre de vaccination contre covid-19, ouvert lors des jours de grève décrétée par le syndicat les 03, 04 et 05 mai courant ne sera pas sous sa tutelle dès la fin de la grève. La réaction de certains directeurs régionaux de la santé qui ont autorisé l’ouverture des centres de vaccination dans certains gouvernorats est une infraction à l’activité syndicale, a estimé le syndicat dans un communiqué rendu public.

- Publicité-

Certains participants à la grève ont subi un harcèlement de la part de directeurs régionaux de la santé, a ajouté le syndicat relevant de l’union générale tunisienne du travail. La décision de la grève décrétée, à l’exception des médecins opérant dans les services d’urgence et les unités de dialyse, appelés à porter le brassard rouge lors des jours de la grève, a été décidée après le blocage au niveau des négociations avec l’autorité de tutelle. Les négociations concernent notamment l’amendement du décret n 341 pour l’année 2019, permettre aux médecins de la santé publique de passer systématique et sans condition au titre de médecin spécialisé en médecine de famille, la création d’une prime de pandémie et de catastrophe, et la titularisation des médecins contractuels.