Sauvetage de l’agriculture : il est encore temps !

Dans des déclarations, lundi 10 juillet, à Radio Express FM, le conseilleur économique à l’UTAP, Fethi Ben Khalifa, a déploré la négligence envers la question de l’eau durant la période précédente et qui est à l’origine des problèmes vécus en ce moment dans ce domaine. « Les autorités auraient du, au cours de la période précédente, penser à promouvoir les ressources en eau en Tunisie, à travers la réalisation de grands projets de mobilisation et de production d’eau, notamment à travers l’aménagement de grands réservoirs dans le Centre et le Sud, le forage de nouveaux puits dans la zone saharienne, la modernisation des procédés d’irrigation agricole tenant compte des risques du stress hydrique, a –t-il dit.

Aujourd’hui, a ajouté Fethi Ben Khélifa , tout concourt à entraver la production agricole, rareté de l’eau, absence de stabilité des prix à la production et faiblesse du financement du secteur agricole qui s’est élevé à 2,9% seulement.

Cependant, la situation peut être redressée avec une volonté politique réelle, un plan national de mobilisation des ressources en eau, l’application de la carte agricole élaborée avant la révolution mais restée sans suite, la modernisation des techniques culturales en fonction des nouvelles données et la promotion du financement de l’agriculture, a-t-il souligné.