Sécurité alimentaire, un long chemin à faire!

« La Tunisie ne pourra atteindre sa souveraineté alimentaire qu’après dix ans au moins comme estimé par des experts optimistes, la situation actuelle du secteur agricole est catastrophique sur tous les plans, a estimé Lotfi Khaled, secrétaire général du tribunal administratif et membre de l’ODC, dans un entretien avec le journal La Presse du 21 octobre.

Selon lui, pour mettre en place une stratégie de souveraineté alimentaire, il faut se préparer, dès demain, par la conception d’un plan national de sauvetage du secteur agricole comprenant les actions suivantes : actualiser la stratégie de protection des ressources en eau, mettre en place une politique de production agricole qui prendra en compte la priorisation de la production selon les ressources en eau de chaque région et la programmation de la production agricole pour limiter les ruptures et le recours à l’importation. Il s’agit aussi de renforcer le soutien scientifique des petits et moyens agriculteurs afin de rationaliser les efforts et les moyens et d’assurer une rentabilité meilleure.

Aussi, a-t-il dit, faut-il assurer un soutien financier durable aux petits et moyens agriculteurs pour réaliser les investissements nécessaires et mettre en place un système de collecte et de commercialisation des produits agricoles pour limiter le nombre des intermédiaires (création de marchés de gros dans les lieux de production), ce qui permettra la maîtrise des prix des produits agricoles.