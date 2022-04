Sécurité renforcée sur l’avenue Habib Bourguiba dimanche matin

Un important dispositif sécuritaire a été déployé ce dimanche matin sur l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, en prévision de la manifestation anti-Saïed à laquelle ont appelé le Mouvement Ennahdha et l’initiative « citoyens contre le coup d’Etat ».

Les piétons se dirigeant vers l’avenue Habib Bourguiba et les voies annexes ont été fouillés par les forces de l’ordre, sans aucun incident ou plainte exprimée de la part des citoyens qui ont, au contraire, approuvé ces mesures prises pour les protéger et préserver l’ordre public, ont-ils indiqué dans des déclarations à l’agence TAP.

Des barricades métalliques ont été installées à l’entrée de plusieurs artères dont la rue de Rome, la rue de Grèce, l’avenue de Paris et l’avenue Habib Bourguiba.

Des ambulances étaient garées près de la place Ibn Khaldoun, alors que les premiers manifestants commençaient à arriver vers 10h.

Le Mouvement Ennahdha a appelé à un rassemblement, dimanche, pour commémorer la fête des martyrs (9 avril) et protester contre la dissolution du Parlement.

Citoyens contre le coup d’Etat, initiative appuyée par Ennahdha, a déjà organisé plusieurs mouvements de protestation contre les mesures exceptionnelles décrétées par le président de la République Kaïs Saïed depuis le 25 juillet 2021.