Sellaouti: Baisse de 8 MD du cout de l’organisation des examens nationaux 2022

« Une baisse de 8 millions de dinars a été enregistrée dans le cout de l’organisation des examens nationaux pour l’année 2022 pour atteindre 29 millions de dinars contre 37 millions de dinars en 2021, a indiqué lundi Fethi Sellaouti lors d’une conférence de presse.

La régression du cout des examens nationaux est due à la baisse de 10 mille du nombre des candidats aux examens nationaux a-t-il précisé, exprimant la disposition du ministère à fournir la logistique nécessaire pour le bon déroulement des épreuves.

Le ministre de l’éducation a affirmé que 183126 agents ont été mobilisés dans les centres des épreuves écrites, centres de correction et centres de collecte et de distribution outre les surveillants aux épreuves nationales (Baccalauréat, enseignement de base général et technique et concours d’accès aux collèges et lycées pilotes).

En réponse aux interrogations des médias, Sellaouti a précisé que son département étudie les possibilités de numérisation des examens en vue de lutter contre la fraude.

Par ailleurs, il a souligné l’importance de la coordination entre les ministères de l’éducation de l’intérieur et de la défense pour faire face au phénomène de la violence et des éventuelles menaces contre le cadre éducatif dans les établissements scolaires.