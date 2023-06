Sénégal: Appui financier de  1,8 milliard de dollars du FMI

Un nouveau programme du FMI pour le Sénégal. Il a été approuvé lundi par le conseil d’administration du Fonds monétaire international. Un accord sur le montant record de 1,8 milliard de dollars de financement sur trois ans, qui devrait permettre au pays de résister à l’inflation, en échange de réformes structurelles.

C’est un véritable ballon d’oxygène pour Dakar. L’accord est composé de deux volets : environ 1,5 milliard de dollars « au titre du Mécanisme élargi de crédit (MEDC) et de la Facilité élargie de crédit (FEC) », « combinés au Fonds pour la résilience et la soutenabilité (RST) » d’environ 327 millions de dollars.

Ce soutien financier est expliqué par Edward Gemayel, chef de mission du FMI pour le Sénégal, premièrement, par les multiples crises, en commençant par le Covid jusqu’à l’invasion de l’Ukraine par la Russie Ensuite, il y a de la difficulté d’accéder au financement. Le troisième facteur, c’est la question des réserves de la Banque centrale régionale qui sont en baisse depuis plus d’un an, a-t-il indiqué

En contrepartie, le Sénégal s’engage à des réformes, notamment pour lutter contre le blanchiment d’argent, pour des projets d’adaptation au changement climatique, et pour réduire la dette. « La stratégie de consolidation budgétaire a deux volets », explique Mesmin Koulet Vikot, représentant résident du FMI à Dakar. « C’est de mobiliser davantage de ressources intérieures en rationalisant les exonérations et dans le volet dépense, en limitant, en supprimant les subventions à quelques produits énergétiques. On vise le super, le gasoil et aussi la tranche haute de l’électricité. »

Un accord salué par le ministre sénégalais des Finances et du Budget devant l’Assemblée nationale. « Un des enjeux de ce programme, c’est la possibilité pour notre pays de mobiliser des ressources de 1 150 milliards de francs CFA, à des coûts très favorables, sans incidence sur notre endettement, pour la couverture des déficits des budgets de 2023, 2024, 2025 », a déclaré Mamadou Moustapha Ba à l’ouverture du débat d’orientation budgétaire.

Cet appui financier intervient sur fond de tensions politiques, après des violences meurtrières début juin, et en vue de la présidentielle fixée en février. Mais pour l’heure, le FMI affiche sa confiance. « Bien sûr, on a une certaine inquiétude, mais pour le moment, nous pensons que le Sénégal pourrait dépasser cette période. C’est un pays qui, dans le passé, a toujours pu surmonter ses différends au niveau interne », souligne Edward Gemayel.

Le Sénégal a enregistré l’an dernier une croissance de 4,2%. Mais si la production de gaz et de pétrole démarre bien à la fin de l’année, le FMI anticipe un rebond à plus de 8% en 2023.