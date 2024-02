Sénégal-CEDEAO : Probable rencontre Tinubu-Sall, jeudi

Bola Tinubu pourrait rencontrer Macky Sall jeudi à Addis-Abeba en Ethiopie. Alors que la visite du chef de l’Etat nigérian et président en exercice de la CEDEAO prévue lundi à Dakar a été reportée sine die.

Dans la capitale sénégalaise, Bola Tinubu devrait échanger avec son homologue sénégalais sur la crise politique en cours dans le pays après le report de l’élection présidentielle initialement prévue au 25 février.

Une délégation de parlementaires de la CEDEAO est arrivée dans la capitale sénégalaise mardi pour une visite de 3 jours. Elle doit se faire une idée sur les causes de la crise politique.

Le report de la présidentielle qui rallonge de facto le mandat de Macky Sall jusqu’au moins en décembre, a mis le feu aux poudres. Trois personnes ont été tuées vendredi lors des manifestations anti-report.

C’est dans ce contexte que les anciens présidents Abdou Diouf et Adoulaye Wade ont, dans un communiqué conjoint, appelé au calme. Ces deux acteurs politiques qui se considèrent comme les pères de la ‘’ démocratie sénégalaise’’ ont appelé au dialogue pour sortir le Sénégal de l’impasse actuelle.

