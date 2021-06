Sept sociétés tunisiennes présentes au Salon de la santé arabe « Arab Health » à Dubai

Le Cepex a organisé la participation tunisienne à la 46ème édition du Salon de la santé arabe « Arab Health », qui se tient au Centre commercial mondial de Dubaï, du 21 au 24 juin 2021.

- Publicité-

Le Cepex avait inscrit les exposants tunisiens dans la version virtuelle du Salon (du 23 mai au 22 juillet 2021), ce qui a permis de renforcer la présence de la participation tunisienne à « Arab Health » 2021.

Ce salon se présente comme l’un des événements les plus importants dans le domaine santé et des laboratoires dans la région du Moyen-Orient, étant donné que l’espace d’exposition accueille environ 1 500 entreprises venant de 62 pays du monde entier, et il table sur plus de 20 000 visiteurs professionnels, selon ses organisateurs.

La Tunisie est présente à cette manifestation à travers, un pavillon nationale de 72 m² et via la présence de 7 sociétés tunisiennes spécialisées dans les équipements médicaux. Ces dernières cherchent à renforcer leur présence sur les marchés du Moyen-Orient, en exposant leurs produits, notamment les désinfectants médicaux, les masques médicaux, les produits cosmétiques…