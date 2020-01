Tournoi international de Dubaï: l’ES Radès dans le Groupe B

Le tirage au sort du tournoi international de Dubaï de basket-ball, effectué lundi, a placé l’Etoile Sportive Radésienne dans le groupe B aux côtés de Club Beyrouth (Liban), Mahite Sports (Philippines), Al Ittihad (Syrie) et la séléction émiratie.

Le groupe A est composé des équipes d’Arriadhy et Hopes (Liban), Ittihad d’Alexandrie (Egypte), AS Salé (Maroc), Al Wathba (Syrie) et l’équipe de l’Université américaine de Charjah (Emirats).

Le coup d’envoi de la 31e édition du tournoi sera donné jeudi et se poursuivra jusqu’au 1er février.

La dernière édition a été remportée par les Libanais d’Arriadhy.