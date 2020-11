Sfax: 141 nouveaux cas de contamination par le coronavirus, 2 décès et 176 guérisons

141 nouveaux cas (sur 428 prélèvements effectués) sont déclarés positifs, deux cas de décès et 176 guérisons, tels sont les chiffres annoncés par la direction régionale de la santé à Sfax dans une actualisation de la situation épidémiologique dans la région.

Selon les statistiques présentées, le nombre de cas positifs a atteint depuis l’apparition de la pandémie du covid-19, 5258 et 138 cas de décès ont été enregistrés. 4027 cas ont été guéris et plus de 24 mille tests ont été effectués.

Selon les dernières données présentées, 9 cas sont actuellement admis en réanimation (Réa-covid) au centre hospitalo-universitaire (CHU) Habib Bourguiba, 73 cas au service Covid-Oxygène au CHU Hédi Chaker et 45 dans les cliniques privées.