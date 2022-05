Sfax: 90 participants au Salon Méditerranéen de l’agriculture et des Industries Agroalimentaires

-La 13 ème édition du Salon Méditerranéen de l’agriculture et des Industries Agroalimentaires se tiendra du 18 au 22 mai courant à la Foire Internationale de Sfax, avec la participation de plus de 90 exposants venus d’Afrique, d’Europe et d’Asie.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le président de l’association de la Foire Internationale de Sfax, Abdellatif Zayani a indiqué que la participation étrangère à cette session sera importante, d’autant que la tenue du Salon coïncide avec l’élaboration du plan national de promotion des graines, en vue d’assurer la sécurité alimentaire

Le Salon sera l’occasion pour les opérateurs économiques d’exposer leurs produits en matière d’équipements agricoles, d’engrais, de graines et plants ainsi que des procédés agricoles les plus récents. Il constituera ainsi un espace adéquat pour un échange d’expériences et pour une prospection des possibilités d’investissements.

Selon les organisateurs, la grande nouveauté du Salon sera notamment la consécration d’un espace d’animation de 1000 m2 pour l’organisation de séances de dégustation des produits issues de l’agriculture ainsi que l’exposition des espèces animales les plus en vue.