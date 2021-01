Sfax-covid19: la capacité de l’hôpital militaire élargie à 40 lits

Le nombre de patients covid19 admis à l’hôpital militaire de Sfax s’élève actuellement à 19 personnes dont deux originaires de Gabès, a indiqué à l’agence TAP le docteur Anis Bafoun.

La même source a ajouté que la capacité d’accueil de l’hôpital s’élargira à 40 lits d’ici la fin de la semaine et ce en vue de prendre en charge un grand nombre de patients atteints du coronavirus.

Dans un dernier bilan publié par la direction régionale de la santé à Sfax, le nombre total des contaminés par le virus a atteint 15479 cas et celui des décès est passé à 352 personnes dans le gouvernorat de Sfax depuis la propagation de l’épidémie.

Parmi ces patients, 108 cas placés dans le service « covid-oxygène » de l’hôpital universitaire Hédi Chakker et 72 autres accueillis dans des cliniques privés de la région.

