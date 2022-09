Sfax: Forum d’affaires tuniso-libyo-polonais pour consolider le partenariat tripartite

La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax a organisé, mardi, un forum d’affaires tuniso-libyo-polonais, et ce dans le cadre de la visite effectuée par une délégation de la Chambre de commerce dans la région de Silésie (Pologne) à Sfax. Le Forum a connu la participation d’hommes d’affaires et des chefs d’entreprises des trois pays, actifs dans les domaines de la production laitière et ses dérivés, l’alimentation animale, le textile et la production de bois. Le forum a été l’occasion pour la projection d’un diaporama sur le gouvernorat de Sfax, ses capacités, vocations, spécificités, potentiels et infrastructures en vue d’étayer les opportunités de partenariat économique et d’investissement étranger dans plusieurs secteurs, dont notamment la pêche maritime, les industries alimentaires, l’huile d’olive, le textile, les technologies modernes et l’artisanat.

