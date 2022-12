Sfax : Forum sur « l’huile d’olive tunisienne et les perspectives d’exportation vers le Japon »

« L’huile d’olive tunisienne et les perspectives d’exportation vers le Japon » a constitué le thème d’un forum organisé mardi, à Sfax, à l’initiative de l’Association « Zitouna » et en présence d’une délégation japonaise composée de 10 fournisseurs et spécialistes de l’huile d’olive.

Le chef de l’Association « Zitouna « , Faouzi Zayani a indiqué dans des déclarations aux médias que « ce forum représente une opportunité historique pour les producteurs et exportateurs tunisiens d’huile d’olive pour modifier le modèle tunisien d’exportation d’huile d’olive en privilégiant l’exportation du produit en conserve.

Zayani a souligné à l’Agence TAP que la délégation japonaise en visite à Sfax est composée de dégustateurs d’huile d’olive et des décideurs au niveau de l’approvisionnement du secteur, notant que l’association Zitouna s’est chargée de leur assurer des séances de dégustation de 12 variétés d’huile d’olive tunisienne.