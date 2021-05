Sfax: Mise en échec de 4 opérations de franchissement illégal des frontières

Les unités de la garde maritime du centre (Sfax et Mahdia) ont mis en échec 4 opérations de franchissement illégal des frontières dans la nuit du 12 au 13 mai, selon le porte parole du district de la garde maritime de Sfax, Ali Ayari.

La même source sécuritaire a précisé qu’au cours de cette opération 55 clandestins ont été arrêtés dont 14 tunisiens originaires de Mahdia et Sfax âgés entre 17 et 33 ans et d’autres individus originaires de pays du sud de l’Afrique (Sénégal, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali et Togo).

Elle a indiqué que les unités sécuritaires ont saisi 5 embarcations de pêche et des quantités de carburant qui ont été utilisés dans les opérations de tentative de franchissement illégal des frontières.