Sfax : Un équipement de pointe contre le cancer

Le service de médecine nucléaire, à l’Hôpital universitaire Habib Bourguiba, à Sfax, vient de se doter d’un PET scan, une technique d’imagerie fonctionnelle utilisée dans la lutte contre le cancer, moyennant 5 millions de dinars.

Ce dispositif installé pour la première fois dans les hôpitaux à Sfax est utilisé pour dépister les cellules cancéreuses, leur propagation et suivre leur évolution. Contrairement à l’imagerie structurelle basée sur les rayons X utilisée en radiologie et scanner, l’imagerie fonctionnelle (PET scan) sert à visualiser les activités du métabolisme des cellules.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur régional de la santé, Ali Ayadi, souligne qu’un grand nombre de patients dans les secteurs public et privé, à Sfax et dans les régions avoisinantes, bénéficieront de cette nouvelle technique d’imagerie qui devra entrer en service dans une quinzaine de jours.

Des appareils similaires ont été déjà installés à l’Hôpital universitaire Sahloul à Sousse et à l’Hôpital Salah Azaiez à Tunis.