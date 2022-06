Sfax: Vers la création de trois unités de recyclage et de valorisation des déchets

Le gouverneur de Sfax Fakher Fakhfakh a indiqué, jeudi, que « pour la résolution de la crise des ordures ménagères qui perdure dans la région depuis plus de 8 mois, les autorités s’orientent vers la création de trois unités de recyclage et de valorisation des déchets ».

Dans une déclaration à l’Agence TAP, il a affirmé qu’il sera procédé, pendant la semaine prochaine, à la signature des mécanismes nécessaires pour l’instauration de ces unités de recyclage et de valorisation des déchets dans les régions de Limaya à Menzel Chaker et à la ferme de Zarrouk relevant de la délégation de Mahrès, précisant que la troisième unité sera instaurée sur un site qui reste encore à déterminer.

« Il ne s’agit pas de décharges publiques mais bel et bien d’unités de recyclage pour l’extraction d’engrais et de matières organiques qui seront instaurées sur des terres domaniales, loin des zones résidentielles », a-t-il précisé.

Dans ce contexte, la même source a fait savoir que la décharge provisoire située sur la route du port sera rouverte, après concertation avec le maire de Sfax et les responsables syndicaux, afin d’entamer la collecte des déchets amoncelés dans les rues et les routes de la ville pour les décharger dans des points de collecte temporaires à Limaya et à la ferme d Zarrouk, en attendant la mise en place des unités en question.