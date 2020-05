Les moyens de consolider la coopération bilatérale dans le secteur de l’enfance et des personnes âgées ont été au centre d’une réunion de travail tenue mardi entre Asma Shiri, ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des seniors et Monem Amira secrétaire général adjoint chargé de la fonction publique, au sein de l’union générale tunisienne du travail (UGTT).

La réunion a permis de souligner le rôle important du ministère dans le secteur de l’enfance et des senior malgré les moyens limités disponibles.

L’entretien a aussi permis de décider la tenue d’autres séances de travail avec les fédérations générales concernées et chargées des affaires de la femme de la famille de l’enfance et des personnes âgées.

Ces rencontres permettront d’examiner les demandes sectorielles dans le cadre des concertations et du dialogue afin d’améliorer les services accordés dans ce domaine.