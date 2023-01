Sidi Bouzid : L’AAAID financera 33% du coût du projet des marchés de la grande production

L’Autorité arabe pour l’investissement et le développement agricole (AAAID) contribuera à hauteur de 33,8% du coût du projet des marchés de la grande production du Centre qui sera réalisé dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. Le montant de financement accordé par l’AAAID pour mener ce projet s’élève à 22,3 millions de dinars, a indiqué le directeur des études et de développement au sein de l’instance, Chaalane Alouen Mchaiki.

Les membres de l’instance se sont rendus sur le site du projet à Om El Adham à Sidi Bouzid Ouest et ont pris connaissance de ses composantes et de sa rentabilité économique.Ce projet, qui s’étend sur 120 ha, sera établi moyennent une enveloppe d’environ 115 millions de dinars et comprend notamment un point de commerce, une plateforme logistique, un marché de bétail, un complexe de viandes rouges et un espace de produits agroalimentaires.