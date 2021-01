Signature d’un contrat relatif à la construction d’un hôpital régional catégorie B à Thala

Le ministre de la santé, Faouzi Mehdi a présidé samedi au siège du gouvernorat de Kasserine la cérémonie de signature du contrat relatif à la construction d’un hôpital régional catégorie B à Thala programmé depuis 2012, dans le cadre d’une convention de prêt entre la Banque islamique de développement et le ministère de la santé moyennant une enveloppe estimée à 58 MD.

A cette occasion, le ministre a déclaré à la TAP que les entreprises chargées de la réalisation des projets sanitaires seront payées incessamment afin de garantir le parachèvement de tous les projets en suspens, dont notamment l’hôpital régional catégorie B à Sbeitla et le service des urgences de l’hôpital de Kasserine et ses 5 annexes.

Au cours de sa visite à Thala, mehdi a donné le coup d’envoi du projet de construction de l’hôpital régional catégorie B de Thala, qui s’étend sur une superficie de 4 hectares.

Cet hôpital qui a une capacité de 105 lits, comprend un service des urgences, un laboratoire, un service de radiologie et des services de chirurgie, de gynécologie, de médecine interne, de pédiatrie, de réanimation, outre des salles de consultation externes.

Les travaux de construction de l’hôpital de Thala ont été suspendus en raison de l’absence de financements complémentaires estimés à 12 MD, qui ont été versés par la Banque Islamique de développement.

Au cours de sa visite le ministre a pris connaissance de l’avancement des travaux de réalisation de l’hôpital de Sbeitla, suspendus en raison du non payement de l’entreprise de bâtiment en charge de ce projet.

Il a également inspecté les travaux de construction du service des urgences de l’hôpital régional de Kasserine et inauguré le service d’IRM au sein de cet établissement.

