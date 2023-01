Sihem Nemsia : « La Tunisie traverse des circonstances très difficiles. »

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, a déclaré que la Tunisie traverse des circonstances très difficiles, notant que le pays entre dans une période qui comporte de nombreux risques, notamment au niveau des équilibres financiers. Ceci nécessite des efforts supplémentaires pour préserver et soutenir le tissu économique, créer des opportunités d’emploi, ouvrir des horizons aux jeunes et les intégrer professionnellement et financièrement afin de gagner la confiance du citoyen, selon la ministre.

Elle a ajouté, lors du Forum national pour expliquer les dispositions de la loi de finances pour l’année 2023, tenu aujourd’hui, mardi 10 janvier 2023, que les années à venir poseront de nombreux défis, notamment la lutte contre les effets des crises financière et sociale causées par la pandémie de Corona et la guerre russo-ukrainienne.