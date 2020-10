Siliana: 87 nouvelles contaminations par le Covid-19

La direction régionale de la santé de Siliana a annoncé, mercredi, l’enregistrement d’un nouveau cas de décès et 87 nouvelles contaminations par le Covid-19, suite à l’obtention des résultats des prélèvements des tests effectués, les 23, 26, 27 et 28 octobre.

Le bilan des décès a été porté à 14 personnes, tandis que le nombre des cas confirmés, depuis le début de la propagation du virus a atteint 278 cas et 170 guérisons, selon le sous-directeur régional de la santé, Imed Sghir.

Les nouvelles contaminations sont réparties Siliana ville (52), Krib (8), sidi Bourouis (8), Makthar (6), Gaafour (4), Kesra (4), Rouhia (3) et Bargou (1).

- Publicité-