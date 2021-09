Siliana : des aides financières au profit de 23423 élèves et étudiants

Dans le gouvernorat de Siliana, 23423 élèves et étudiants issus de familles nécessiteuses et à faible revenu sont inscrits dans le programme des aides financières circonstancielles octroyées à l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire.

Ces aides, d’une valeur de 50 dinars pour chaque élève et 120 dinars à chaque étudiant, seront distribuées sur la base d’un calendrier défini par le ministère des affaires sociales, a indiqué, mardi à l’Agence TAP, le directeur régional des affaires sociales au gouvernorat de Siliana, Hatem Bakouri.