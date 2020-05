Siliana : des aides financières au profit du personnel des cafés

Les autorités régionales à Siliana ont décidé, vendredi 15 mai 2020, d’accorder une aide financière exceptionnelle au personnel des cafés touchés par la pandémie du covid19, a indiqué le premier délégué de Siliana Imed Katri.

Cette aide, fixée à 180 dinars pour chaque bénéficiaire, sera allouée à partir de la semaine prochaine au profit notamment des serveurs et du reste du personnels qui font face à des conditions socio-économiques sont difficiles, en attendant le versement des aides annoncées par le gouvernement.

De nombres serveurs et ouvriers travaillant dans les cafés et salons de thé à Siliana avaient bloqué vendredi la route menant au siège du gouvernorat pour déplorer les répercussions de la crise du coronavirus.