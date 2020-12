Siliana : Grève générale régionale le 28 janvier

L’Union Régionale du Travail (URT) à Siliana a annoncé qu’une grève générale régionale sera observée dans le gouvernorat le 28 janvier 2021.

Ce mouvement de protestation sera suivi d’une autre grève de deux jours puis d’une troisième de trois jours, dont les dates seront fixées ultérieurement, et ce dans le cas où les autorités de tutelle ne vont pas satisfaire les revendications de la région, a précisé l’URT de Siliana dans un communiqué.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le secrétaire général de l’URT de Siliana, Ahmed Chafai a précisé que la question du développement et le dossier des blessés par des tirs de chevrotine figurent parmi les principales réclamations des habitants de Siliana, en plus du droit à l’emploi surtout que le taux de chômage a dépassé 20% dans la région.

