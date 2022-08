Siliana: Inauguration d’un espace de formation destiné aux filles en situation d’abandon scolaire

Un espace de formation au profit des filles en situation d’abandon scolaire a été inauguré, mercredi, à la délégation d’Errouhia (Gouvernorat de Siliana), a annoncé la cheffe de la direction régionale des affaires de la femme et de la famille à Siliana, Ines Bouhelli.

Les activités de l’espace nouvellement créé démarreront dès la prochaine rentrée scolaire, après parachèvement de l’ensemble des éléments techniques, dans le but d’attirer les filles qui décrochent de l’école, a fait savoir à l’Agence TAP la même source.

Plusieurs spécialités sont au programme de la formation proposé par cet espace, dont notamment, la couture, la numérisation et la gestion de micro-projets, pour des cycles variant entre 3 mois et deux ans, permettant d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle pour faciliter l’accès à la vie économique.

D’après la même source, le projet, financé par le ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées à hauteur de 50 mille dinars, œuvrera sous la tutelle du commissariat régional de la femme et de la famille, en collaboration avec le commissariat régional des affaires sociales et l’unité régionale de l’éducation des adultes.