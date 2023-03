Siliana: L’incendie à la forêt de Kesra maitrisé après avoir ravagé 6 hectares de couvert forestier

L’incendie qui s’est déclenché, dimanche, dans la forêt de Bouabdallah à Kesra au gouvernorat de Siliana a été maitrisé, après avoir ravagé 6 hectares de couvert forestier, a déclaré le président de la commission régionale de lutte contre les catastrophes et l’organisation des secours, Walid Abassi.

Dans une déclaration à TAP, Abassi a ajouté que tout le potentiel humain et matériel a été mobilisé par les Directions régionales de la protection civile, des forêts et de l’équipement pour maitriser les flammes. Les agents de la protection civiles et des forêts vont rester sur place pour continuer les opérations de refroidissement, a-t-il dit.

De son côté, le directeur régional de la protection civile le colonel Mohamed Ali Ben Bihi avait déclaré à TAP que « 7 camions de sapeurs-pompiers, trois de la protection civile et quatre de la direction régionale des forêts ont été mobilisés », relevant que le vent fort a été derrière la propagation du feu.

A siliana, la commission régionale de lutte contre les catastrophes et l’organisation des secours est en réunion permanente.