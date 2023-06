Siliana : Suivi du projet de construction de l’hôpital de Makther

Le suivi de l’avancement du projet de construction de l’hôpital régional de Makther (catégorie B) à Siliana a fait l’objet d’une séance de travail tenue, vendredi, au siège du gouvernorat.

A ce sujet, Adel Haddadi, directeur régional de la santé, a indiqué que les parties concernées sont unanimes à résoudre les problèmes techniques dont la collecte des déchets cumulés sur le site et le replacement du groupe électrogène.

Il a, dans une déclaration à l’Agence TAP, ajouté que l’étude du projet devra être achevé, en octobre prochain, alors que l’appel d’offre sera lancé, entre septembre et mai 2023. Les travaux seraient entamés, début mars 2024.

Selon la même source, un bureau d’étude tuniso-kowetien est en charge de la mise en œuvre du projet qui sera doté de services des urgences, de gynécologie, chirurgie générale, d’imagerie médicale et de consultations externes, ainsi que des blocs opératoires.

