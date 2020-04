Slim Choura : retour progressif de l’enseignement supérieur, à partir du 1er juin

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Choura, a évoqué ce mercredi 29 avril 2020 lors d’une conférence de presse, la reprise des cours progressif à partir du 1er juin des étudiants dans tous les établissements de l’enseignement supérieur, public et privé, à l’exception des facultés de médecine, de médecine dentaire, et de pharmacie dont la reprise est prévue pour le le 11 juin.