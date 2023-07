Soldes 2023 : L’autre stigmate du déclin du secteur de prêt-à-porter

Les soldes d’été débuteront le 7 août et se poursuivront jusqu’au 17 septembre, soit sur une période de 6 semaines. Toutefois, après la saison de consommation continue, à commencer par l’Aïd el Idha, ainsi que les vacances d’été, sans oublier l’arrivée des préparatifs pour la rentrée scolaire, se pose fatalement la question de savoir dans quelles dispositions le citoyen accueillera l’arrivée des soldes ?

Les ventes dans les magasins en chute libre

Dans ce contexte, le président de la Chambre nationale du prêt-à-porter relevant de l’UTICA, Mohsen ben Sassi, a déclaré à une radio locale, que les remises seront à partir de 20 % ou plus, appelant les commerçants à s’engager autant que possible pendant la saison des soldes. Il a, en outre, souligné que de nombreux vendeurs sont au bord de la faillite, ceci après le déclin de leur commerce d’environ 60% et ce, pour plusieurs raisons, notamment avec l’exacerbation du phénomène du commerce parallèle.

Aujourd’hui, l’image du cœur de la capitale est représentée par le chaos. S’y ajoute la réticence de nombreux Tunisiens à se déplacer dans les rues essaimant autour de l’Avenue Habib Bourguiba car il est devenu quasiment impossible de s’y déplacer convenablement étant devenues des dédales surpopuleux.

Le président de la Chambre nationale du prêt-à-porter a, d’autre part, souligné que la vente sur les réseaux sociaux est en train de nuire aux commerçants, leurs marchandises étant inconnues, et les méthodes de vente ne sont pas légales. A cet effet, des séances de travail seront bientôt organisées pour discuter de ce phénomène et trouver une solution pour arrêter l’hémorragie, selon ses dires.

Pour Ben Sassi, une loi pour protéger le commerçant et l’usine s’avère nécessaire, ajoutant qu’il avait adressé une lettre à la cheffe du gouvernement au sujet du marché parallèle.

Car, c’est ce qui explique que le secteur du prêt-à-porter passe par une période difficile, surtout que les ventes ont connu une baisse considérable, Ben Sassi soulignant que 85 % du secteur textile est destiné à l’exportation contre 15% destiné au marché local. En effet, la chambre œuvre pour la révision de la loi relative aux soldes sur les vêtements qui sont dans les magasins, pour rendre la période minimale de 30 jours au lieu de 90 jours.

En ce qui concerne l’appel à la révision de la loi n° 40 de 1998, Ben Sassi a déclaré « qu’elle est toujours dans les placards du ministère du Commerce », ajoutant que l’une des propositions les plus importantes pour réviser cette loi est de réduire la période de 90 jours pour les nouveaux produits à 30 jours jusqu’à ce qu’ils soient inclus dans la saison des soldes.

Des mesures pour contrer l’anarchie dans le secteur du textile

Par ailleurs, le taux de réduction des prix commence à partir de 20% et atteint 60%. Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a publié mardi dernier une décision fixant la date et les contrôles du début de la saison des soldes d’été. ‘Il est fort probable que la période des soldes soit prolongée de deux semaines supplémentaires », a déclaré le responsable.

Le ministère a également souligné que chaque violation sera examinée, le propriétaire sera suivi conformément aux exigences de la loi n ° 40 pour l’année 1998. Selon Ben Sassi, bon nombre de commerçants ont, en effet, et comme chaque année, recours à la mise des prix libre, le consommateur doit, de ce fait, être averti pour les dénoncer auprès des services compétents du ministère du Commerce.