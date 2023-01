Somalie: L’offensive contre les shebabs s’intensifie en dépit des attaques

En Somalie, les shebabs continuent de lancer des opérations meurtrières, notamment dans les petites villes où leur guerre de position avec l’armée fédérale se déroule. Trois attentats ont ainsi eu lieu. Entretemps, les autorités ont repris des villes importantes dont une localité qui était occupée depuis une dizaine d’années.

Par trois fois, en trois jours, les shebabs ont frappé. Samedi 14 janvier, une voiture piégée a explosé dans le marché de Bulobarde, dans la région de Hiiran, à 220 km au nord de Mogadiscio, selon des témoins et des sources médicales. Et le même jour, c’était dans le village de Jalalaqsi, un peu plus au sud, où cependant le kamikaze a raté sa cible et un autre a été arrêté avant d’actionner sa bombe. Le bilan, selon le décompte des médias locaux, s’élèverait en tout à plus d’une trentaine de morts.

Lundi matin, c’est dans le district de Halgan qu’ils ont frappé, pendant l’heure de pointe, près d’une base militaire, encore une fois avec une voiture piégée. D’après Radio Shabelle, un chef de la police locale et deux autres personnes ont été tuées. Les shebabs ont revendiqué ces attaques et affirmé avoir également tiré au mortier sur l’armée éthiopienne et l’armée fédérale somalienne à Mahas, un peu plus à l’est.

Malgré cela, l’offensive militaire des forces spéciales somaliennes et des milices claniques qui les appuient a engrangé une nouvelle victoire, ce lundi. La ville d’Haradhere, dans l’État de Galmudug, plus au nord, qui était occupée, depuis dix ans, par les shebabs, a été reprise. Le Premier ministre Hamza Abdi Barre a aussitôt salué « le sacrifice et la bravoure » de ses soldats ainsi que des combattants locaux.