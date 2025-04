Sommet franco-égypto-jordanien sur Gaza, lundi 

Le président français Emmanuel Macron a annoncé samedi un sommet tripartite sur la situation à Gaza avec son homologue égyptien Fattah al-Sissi et le roi de Jordanie Abdallah II à l’occasion de sa visite en Égypte lundi et mardi.

«En réponse à l’urgence à Gaza et dans le cadre de la visite que je m’apprête à effectuer en Égypte à l’invitation du Président al-Sissi, nous tiendrons un sommet trilatéral avec le Président égyptien et le Roi de Jordanie», a-t-il indiqué sur le réseau social X.

Emmanuel Macron est attendu dimanche soir au Caire où il aura, lundi matin, un entretien avec son homologue égyptien. Le sommet trilatétal se tiendra le même jour dans la capitale égyptienne, a précisé l’Élysée.

Le président se rendra aussi mardi dans la ville d’al-Arich, à 50 km de la bande de Gaza, pour rencontrer des acteurs humanitaires et sécuritaires et «marquer sa mobilisation constante» en faveur d’un cessez-le-feu.

Après deux mois d’une trêve fragile entre le Hamas et Israël, l’armée israélienne a repris le 18 mars sa guerre e dans la bande de Gaza.

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son gouvernement soutiennent, contre l’avis des familles et proches d’otages, qu’une pression militaire accrue est le seul moyen de forcer le Hamas à rendre les otages, morts ou vivants, encore captifs dans la bande de Gaza.

