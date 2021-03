Sonatrach-Eni: plusieurs accords dans la production des hydrocarbures

e groupe Sonatrach et l’italien Eni ont signé, jeudi à Milan (Italie), plusieurs accords dans les domaines de l’exploration et la production des hydrocarbures, a indiqué un communiqué de Sonatrach et publié par APS.

- Publicité-

Ces accords ont été signés par le P-dg du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, et l’Administrateur Délégué d’Eni, Claudio Descalzi.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé plusieurs thèmes relatifs à l’état d’avancement des projets communs, ainsi que les voies et moyens de conforter leur « partenariat historique », précise la même source.

Les deux responsables ont également procédé à la signature « d’importants accords qui constituent une avancée significative dans le renforcement de leur relation partenariale », ajoute le communiqué.

Le premier accord signé s’inscrit dans le cadre du processus de conclusion d’un nouveau contrat d’hydrocarbures sous l’égide de la nouvelle loi d’hydrocarbures 19-13, indique la même source, expliquant que cet accord vise la réalisation d’un « ambitieux » programme pour la relance des activités d’exploration et de développement dans la région du bassin de Berkine et prévoit la réalisation d’un hub de développement de gaz et de pétrole brut à travers une synergie avec les installations existantes du périmètre 405b.

Le second accord signé consiste en un mémorandum d’entente qui s’étendra du bio-raffinage, à la production de l’hydrogène et aux énergies renouvelables, un autre axe qui vient renforcer cette coopération en lui donnant, ainsi, une dimension « pluridisciplinaire » dans le domaine de la Recherche & Développement, visant à « intensifier » les nombreux efforts de réduction des émissions carbone permettant de s’engager pleinement dans la transition énergétique.